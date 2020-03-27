احذر انفجار أزرار الأسانسير.. الطريقة الصحيحة لتطهيرها بالكحول

هوس التطهير والتعقيم أصبح يلاحق الجميع خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الأنحاء، وتعتبر أزرار الأسانسير واحدة من الأسطح التي يمكن أن تنقل الفيروس، وهو ما يجعل الجميع يهم بتطهيره على فترات متقاربة بالكحول.

ولكن الكحول من الممكن أن يتسبب في انفجار عدد من لوحات الأزرار للأسانسير كما حدث بالفعل في الإسكندرية والقاهرة، وهو ما يشكل خطراكبيرا على أرواح الكثيرين، لذا يجب اتباع خطوات صحيحة لتظهير أزرار الأسانسير يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "ليبرتي إليفاتور"، وهو موقع شركة أمريكية مصنعة للأسانسيرات.

نصائح تنظيف الأسانسير

تجنب استخدام المنظفات القائمة على الكحول مباشرة على أزرار المصعد، لأنها قد تتلف الأسطح المطلية وتتسبب في هشاشة بعض المكونات البلاستيكية بمرور الوقت.

بالنسبة للأزرار غير المطلية، يجب عليك استخدام الكحول بأدنى تركيز سيعقم.

بالنسبة لمعظم أسطح المصاعد (ليس الأزرار)، يوصى بمحلول كحول بنسبة 70 ٪.

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يوصى بعدم استخدام أي مواد كاشطة على المنظفات.

استخدم منشفة ورقية يمكن التخلص منها أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة عند مسح المصعد.

يجب وضع المنظفات على قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية، ثم استخدامها لمسح أزرار المصعد لأسفل.

لا ترش المنظف مباشرة على الأزرار.

يجب تجنب الإسفنج لأنه قد يحتوي على بكتيريا وقد تؤدي الرطوبة الزائدة إلى إتلاف المكونات الإلكترونية للمصعد.

لا يوصي بالحلول القائمة على الكلور لأنها سوف تتفاعل بشكل سلبي مع بولي كربونات.

بشكل عام، بالنسبة للمطهرات غير الكلور (على سبيل المثال: مناديل Lysol) تعد مكونات مطهرة نشطة، لذلك يوصي بالامتناع عن الاستخدام.