الامارات | 3 مراحل يمر فيها المصاب بفيروس كورونا.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل يمر فيها المصاب بفيروس كورونا.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت في الفترة الأخيرة تتكشف المزيد من التفاصيل الخاصة بفيروس كورونا، والمراحل التي يمر بها المصاب به، ما يوفر بعض الإجابات عن الكيفية التي ينتقل بها الفيروس داخل الجسم، وعن ماهية الأعضاء المهددة أكثر من غيرها. ونقل الموقعين الإلكترونيين الألمانيين «هويته» و«دوتشي فيلا» عن الأخصائي في علم الفيروسات ماثيو فريمان قوله، إن هناك ثلاث مراحل يمر بها المصاب بفيروس كورونا، تبدأ بانتشار الفيروس في الجهاز التنفسي، ما يؤثر على الخلايا الكأسية المنتجة للمخاط، وهي ضروية للحفاظ على الجهاز التنفسي والرئتين. ويصيب الفيروس أهداب «الخلايا»، ثم يبدأ في قتلها، لتتجمع بعد ذلك الفيروسات في الرئتين.

أما في المرحلة الثانية، بحسب الأخصائي فريمان العامل في كلية الطب بجامعة «ماريلاند»، فهي تفاعل الجسم مع هذه المواد والفيروسات بكتل من الخلايا المناعية، التي من المفترص أن تقتل الفيروس. وفي أفضل الأحوال يسهم ردّ الفعل المناعي في احتواء الفيروس بشكل كامل.

في المقابل تكمن الخطورة عندما يكون رد فعل الجهاز المناعي للمصاب مبالغاً فيه، إذ يؤدي في هذه الحالة إلى قتل الأنسجة السليمة، ما يجعل الاستجابة المناعية تخرج عن السيطرة.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تتعرض الرئة إلى الضرر بشكل كبير وتمتلئ بالسوائل، ما يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي، وفي أسوأ الحالات ينتج عن ذلك وفاة المريض المصاب بفيروس كورونا. زيادة على ذلك، يمكن أن تتسب الاستجابة المناعية الخارجة عن السيطرة، في إلحاق الضرر بأعضاء أخرى في الجسم.