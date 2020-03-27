تجنب لمس الأسطح.. دليل الوقاية من كورونا عند التنقل بالمواصلات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: لمياء يسري

على الرغم من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج بالشارع إلا في حالات الضرورة القصوى، إلا أن العديد مضطر للذهاب إلى العمل يوميًا، ما يجعلهم عرضة للاختلاط، واستخدام المواصلات العامة.

مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، يجب علينا اتباع التعليمات والإرشادات التي تجنبنا الإصابة بالفيروس.

وقدّم مركز مكافحة الفيروسات والأوبئة بجيانغسو - الصين، بالتعاون من دار نشر العنقاء التعليمية بجيانغسو، دليل الوقاية من كورونا عند التنقل بالمواصلات العامة، وهي:

- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.

- حاول تعديل وقت عملك لتجنب الحركة أثناء الازدحام.

- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة أو القيادة بنفسك.

- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات العامة، تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، وتجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

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- احفظ مسافة 1 متر على الأقل بينك وبين الآخرين أو على الأقل افتح نوافذ الحافة كلما كان ذلك ممكنًا.

- الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس بالقرب منك لمسافة لا تقل عن متر واحد.

- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها

- نظف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.

ما الواجب فعله إذا ركبت سيارة أجرة "تاكسي":

- تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، واجلس في المقعد الخلفي للسيارة، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين السائق.

- افتح نوافذ السيارة طوال الرحلة، ولو فتح السائق التكييف، ذكّره بتشغيل وضع المروحة.

- تجنب ركوب السيارة من زبائن آخرين، حيث يرتفع احتمال الإصابة بالعدوى.