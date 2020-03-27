هل استنشاق بخار الماء يحميك من "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات عدّة حول فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فيما يخص طريقة الإصابة والوقاية منه.

من بين تلك الشائعات، هو استنشاق بخار الماء، الممزوج بالملح أو البرتقال؛ للوقاية من الفيروس، إذ تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وهم يستنشقون بخار الماء، من خلال وعاء مليء بالماء المغلي المضاف إليه ملح، أو زيوت عطرية، أو بصل مفروم، لمدة 15 دقيقة.

ولاقت الفيديوهات انتشارًا واسعًا، بعدما أشاعوا أن هذه الطريقة تمنع دخول الفيروس إلى الجسم، وهو ما نفاه الدكتور ألبرت ريزو، المدير الطبي لجمعية الرئة الأمريكية، موضحًا أن بخار الماء قد يساعد على تهدئة أعراض الفيروس، لكنه لن يمنع الإصابة به أو يعالجه.

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وقال مدير جمعية الرئة الأمريكية: "يمكن أن تكون هذه الطرق مفيدة، لكن لا يجب اعتبارها علاجًا للفيروس"، وفق ما ذكرت وكالة "أسشويتد برس" الأمريكية.

وحذر الدكتور ويليام شافنر، إخصائي الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت، من استخدام البخار بحجة التخلص من كورونا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر الشديد، واتباع الاحتياطات اللازمة للوقاية من المرض.

يذكر أن مصر سجلت 495 حالة إصابة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة، وعدد 102 حالة شفاء.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى، أن نسبة الشفاء في مصر من الفيروس هي الأعلى، وتعد إحدى أسرع دول العالم في معدلات الشفاء.