إطلالات أصالة نصري الغريبة التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - أصالة نصري تتمتع بأسلوب مختلف في الموضة؛ حيث إن إطلالاتها دائماً ما تكون لافتة وأحياناً مثيرة للجدل، وفي مناسبات مختلفة مؤخراً. وفي الأعوام الماضية رصدنا إطلالات أصالة نصري الغريبة التي اعتمدت فيها أزياء بتصاميم خارجة عن المألوف وجريئة أحياناً كانت في فساتين السهرة، وأحياناً في تنسيقات كاجوال يومية وإليك بعض أبرز هذه الخيارات الغريبة التي اعتمدتها أصالة.





تنسيق كاجوال غريب في الجينز شاهدنا به أصالة نصري:

لوك في الجينز اعتمدته اصالة نصري



تنسيق غريب كاجوال اعتمدته أصالة نصري، وكان عبارة عن بنطلون جينز سكيني زينت خصره بحزام له بكلة على شكل وردة، وأكملت اللوك بتوب معرقة وجاكيت جلد باللون الأبيض، وحذاء رياضي باللون الأزرق، ما زاد الإطلالة غرابة هو إكسسوار الرأس الذي اعتمدته.

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إطلالة غريبة بدرجات الباستيل اعتمدتها أصالة نصري:

أصالة نصري في اطلالة غريبة بدرجات الباستيل



درجات الباستيل من أبرز صيحات الموضة لهذا الربيع، ومؤخراً شاهدنا أصالة نصري، وقد اعتمدت إطلالة غريبة بهذه الدرجات اللونية، وكانت عبارة عن فستان خصر عال وبقصة الأرجل الواسعة، مصنوع من قماش الميتالك البراق باللون الزهري، وقد نسقت معه توب قطنية، ومن فوقه اعتمدت جاكيت بقصة غريبة معرق بألوان زاهية أكمامه منفوخة، وقد زينت اللوك بعقد ناعم.

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أصالة نصري في لوك غريب باللون الأبيض:

لوك غريب نسقته اعتمدته اصالة بالآبيض



من أغرب الإطلالات التي اعتمدتها أصالة نصري في الفترة الماضية، وقد كانت عبارة عن رداء طويل من التول باللون الأبيض أكمامه منفوخة، وقد زينته بإكسسوار مبتكر عبارة عن أحزمة جلدية حددت منطقة الخصر وأعلى الصدر، وقد نسقت من تحت الرداء بنطلون جينز أزرق وصندل كعب عال أبيض.

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فستان سهرة غريب مع كاب اعتمدته أصالة نصري:

فستان سهرة غريب مع كاب اعتمدته أصالة نصري



بالرغم من الخيارات الناعمة التي رصدناها لأصالة نصري في الفترة الماضية؛ إلّا أنها أيضاً اعتمدت بعض الإطلالات الغريبة والمبهرجة مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه فستانًا براقًا من الترتر الأسود مطرزًا برسمة ذهبية، ونسقت معه كابْ من الشيفون، أكتافه مزينة بالترتر الذهبي ومطرزة بخيوط ذهبية.



إطلالات أصالة نصري الغريبة التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة جمعناها لك بالصور، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذه الإطلالات اللافتة والخارجة عن المألوف.

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