أزياء الحجر الصحي من فيروس الكورونا على طريقة الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - جميع الناس الآن يمرون في فترة الحجر الصحي المفروضة من قبل الحكومات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح يعتبر عدو البشرية الأول، ولهذا فإن وقتنا بالكامل أصبحنا نقضيه ملازمين للمنزل، ولهذا فإن الاطلالات المنزلية أصبحت أمراً ضرورياً وأساسياً في حياتنا اليومية، وفي هذا الوقت تحديداً علينا أن نوليها اهتماماً خاصاً أكثر من أي وقت مضى؛ حتى لا نشعر بالملل وحتى نحافظ على أناقتنا وتألقنا حتى في فترة الحجر الصحي، ولهذا فقد جمعنا بالصور بعض أبرز اطلالات الفاشينيستا العربيات في الأزياء المنزلية حتى تستوحي بعض الأفكار المميزة.



كارن وازن في سويتشرت منزلية مريحة:

كارن وازن في السويتشرت القطنية



كارن وازن من أكثر الفاشنيستا العربيات الملتزمات بالحجر المنزلي، وفي كل يوم تستعرض يومياتها برفقة عائلتها على حسابها الخاص على إنستقرام في محاولة منها للترفيه عن متابعيها، كما وأصبحنا نشاهدها دائماً في اطلالات منزلية كاجوال مثل هذه الاطلالة الصباحية المريحة التي اختارت فيها سويتشرت فضفاضة باللون الأزرق السماوي، واعتمدت تسريحة الشعر المجدل وبدت مشرقة ومتألقة.

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نور عريضة في اطلالة منزلية ناعمة:

نور عريضة في الجينز والكارديغان



نور عريضة أيضاً من الفاشينيستا الملتزمات بفترة الحجر الصحي، ومعظم وقتها تقضيه في المنزل برفقة ابنتها وزوجها، وتحاول دائماً اعتماد الملابس المريحة لكن الأنيقة في الوقت ذاته، وهنا اختارت اطلالة في الجينز الأزرق والخصر العالي، وقد نسقت معه كارديغان من الصوف باللون الزهري الهادئ.

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علا فرحات في اطلالة كاجوال في الجينز:

علا فرحات اعتمدت لوك في الجينز والقميص الأبيض



اعتمدت علا فرحات اطلالة منزلية مريحة لكنها حافظت بها على أناقتها الشبابية العصرية، وقد اختارت بنطلون جينز باللون الأزرق بقصة أرجل واسعة، ومن المعروف أن الجينز خيار مثالي للاطلالات المريحة إلى جانب البناطيل القطنية، وقد نسقت معه قميصاً فضفاضاً باللون الأبيض بقصة واسعة منسدلة.

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فاطمة المؤمن في فستان منزلي مريح:

فاطمة المؤمن في فستان منزلي مريح



فاطمة المؤمن اختارت الفستان المنزلي لاطلالة مريحة في البيت، وقد اعتمدته بقصة القميص الواسع الذي وصل طوله حد الركبة وبنقشة الكاروه بدرجات اللون الأزرق، والتي تعتبر من صيحات الموضة الأكثر رواجاً هذا الموسم وبإمكانك أن تستوحي لوكْ مشابهاً.



أفكار أزياء الحجر الصحي من فيروس الكورونا على طريقة الفاشينيستا العربيات شاهدي الصور، واستوحي أفكار أزياء عصرية تعتمدينها في المنزل؛ لتحافظي على أناقتك في هذا الوقت.

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