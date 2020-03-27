كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - اختيار اللون الأسود من قبل مدونات الموضة المحجبات، أمر لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أن القطع بهذا اللون لا تبطل موضتها، وتظل من الصيحات الرائجة مهما مر الزمن. واخترنا لكِ مجموعة من أجمل أزياء المحجبات باللون الأسود على طريقة الفاشينيستا.



المعطف الطويل مع البنطلون الواسع من مرمر محمد

المعطف الطويل مع البنطلون الواسع من مرمر محمد





بأجدد إطلالالتها ارتدت الفاشينيستا مرمر محمد على اللون الأسود، باختيار المعطف الطويل الكلاسيكي، مع البنطلون الشارلستون، لإطلالة مستوحاة من أجواء الثمانينات، واختارت توب باللون الأبيض، مع الحجاب بنفس اللون، لتظل محافظة على الستايل الكلاسيكي الذي اعتمدته، الذي أكملته اختيار الكعب العالي باللون الاسود مع الجلد اللامع.

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الفستان الكاب الأسود من عواشة الهزيم

الفستان الكاب الأسود من عواشة الهزيم





من الستايلات الأنيقة الأخرى باللون الأسود، هذا الستايل من الفاشينيستا عواشة الهزيم، بارتداء الفستان الكاب الأسود، مع الأكمام المفتوحة، ارتدت معه تنورة بليسيه، وحزام الخصر من ديور، وكعب عالي أنثوي مدبب من الأمام، لستايل أنيق مناسب لأوقات ما بعد الظهر.

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البليزر الأسود مع البنطلون الجلد من ميلانيا الترك

البليزر الأسود مع البنطلون الجلد من ميلانيا الترك





اخترنا لكِ من إطلالات الفاشينيستا ميلانيا الترك، إطلالتها بالبنطلون الجلد الأسود، مع البليزر بتصميم الـ Double Breast ، ونسقت معهما معطف طويل باللون الكحلي الداكن، وكان هذا اللون من الخيارات العصرية التي من الممكن أن تجربيها مع القطع باللون الأسود.

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إطلالة بالبنطلون الأسود الواسع مع التوب اللامع من سهى مات

إطلالة بالبنطلون الأسود الواسع مع التوب اللامع من سهى مات





اعتمدت سهى مات على البنطلون الأسود الواسع عالي الخصر، ونسقت معه قميص أبيض طويل، وتوب لامع بدرجتي الذهبي مع الأسود، لإطلالة كلاسيكية تناسب الفتاة الجريئة، تجمع بين الستايل العصري الكاجوال، مع لمسة Vintage المستوحاة من أجواء الثمانينات.

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