بعد إصابته بكورونا.. من هي خطيبة رئيس وزراء بريطانيا؟.. "تصغره بربع قرن"

بعد مرور 3 أسابيع أو يتجاوز قليل من إعلان خطبته على صديقته الجديدة، اليوم الجمعة في خبر عاجل، أعلنت شبكة بي بي سي البريطانية، إصابة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا المستجد.

ولم يعلن بعد أن كانت خطيبته كاري سيموندس قد تحمل الفيروس من عدمه، وكان قد أعلن جونسون الذي يبلغ من العمر 55 عام بعد قصة حب عاشها مع كاري صاحبة 31 عام، أنهما ينتظران أول مولود لهما وأنهما سيتزوجان بعد خطبتهما.

وأخبر الاثنان الجميع بالخبر من خلال بيان جاء فيه "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطبتهما وأنهما ينتظران طفلا مطلع الصيف القادم"، وبذلك جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.

معلومات عن خطيبة رئيس الوزراء سيموتدس.