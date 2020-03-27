نيللي كريم وبناتها على "TIK TOK": بكلمك مش بترد (فيديو)

انضمت الفنانة نيللي كريم، لقائمة الفنانات اللاتي اتجهن تطبيق "تيك توك" لعمل فيديوهات كوميدية مختلفة تكسر بها حاجز الملل.

وشاركت "نيللي" متابعيها بفيديو طريف يجمعها بابنتيها، أثناء غنائها الأغنية الشهيرة "بكلمك مش بترد"، وهي الأغنية التي قام بتقليدها الفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي، وأيضا الثنائي الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض.

@nellykarimreal بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd

ويذكر أن عدد من الفنانات شاركن متابعيهن بفيديوهات "تيك توك"، بينهن الفنانة سيرين عبدالنور وزوجها، والفنانة هنا الزاهد التي قدمت عدد من الفيديوهات برفقة صديقاتها.

وتشاركنيللي كريم تشارك في الموسم الرمضاني المقبل "100 وش"، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.