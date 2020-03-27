طبيب مناعة: النساء أقل تأثرا بفيروس كورونا عن الرجال

قال الطبيب ألبرتو مانتوفاني الخبير في المناعة والأستاذ الفخري بجامعة "هيومانيتاس" للعلوم الطبية، إن النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا المستجد من الرجال، وذلك يرجع إلى بنيتهن من الجينات إلى الهرمونات.
وأضاف في تصريحات إعلامية نقلتها مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، أن 82٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لـ(كوفيد 19) هم من الذكور، في مقاطعة لومبارديا الإيطالية الأشد تأثرا بالفيروس.
وأوضح الخبير الإيطالي أن هناك فرقا يصل الى الضعف في الوفيات وعلى مستوى الحالات الخطرة أيضا، بين الرجال والنساء، لأن الفلك الأنثوي أكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد.
وأكمل مانتوفاني: "أسباب هذه الميزة لدى النساء، يمكن العثور عليها بين الجينات والهرمونات".
وأرجع ذلك إلى 3 تفسيرات ممكنة، موضحا: "يمكنني تلخيص الأول بموضوع كتاب لأخصائي العلوم الإنسانية والأستاذ الجامعي كارلو ساليمي، الذى سيصدر في غضون أسابيع قليلة، يقول إن النساء بشكل عام وأجهزتهن المناعية تتمتع بقوة كبيرة للغاية".
وأكمل: "بعض الاستجابات المناعية لدى النساء أكثر قوة من الرجال، وهذا منطقي من وجهة نظر تطورية، حيث تقوم النساء بتمرير الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة، واختتم بالقول باختصار، هناك معنى دقيق لهذه الحقيقة".
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