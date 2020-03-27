"داليا" في دعوى طلاق: زوجي محامي بيعاكس متدربة في مكتبه

"زوجي المحامي أخذ زهرة حياتي ودمر مستقبلي بعد أن وافقته وجلست في البيت دون عمل وعندما ضبطه يغازل متدربة في مكتبه قال لي انتي أصبحت باهته وهي صورة منك زمان قبل الزواج"، هكذا لخصت "داليا ف" 32 سنة محامية غير عاملة، أسباب طلبها الطلاق من زوجها في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة ببنها حملت رقم 768 لسنة 2020.

وتقول داليا: "تزوجت من محامي كنت اتدرب في مكتبه بعد تخرجي من الكلية، وعندما صارحني بحبه وقررنا الزواج طلب مني الجلوس في المنزل وعدم العمل ووافقت وجلست في المنزل وخلال زواجنا الذي دام 5 سنوات أنجبت بنت وولد".

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تروي: "في أحد الأيام أحسست بملل من الجلوس في المنزل فقررت أعمل مفاجأة لزوجي وأذهب له مكتبه لأزوره وأجلس معه وأحاول أقنعه بنزولي للعمل مرة أخرى وأثناء دخولي للمكتب وجدته مفتوحا وخلال دخولي للمكتب، سمعت صوت ضحكة من مكتبه قربت وفجأة وجدته بيهزر مع بنت متدربة في المكتب".

تضيف داليا: "سألته: ليه كده؟ فرد باستفزاز دي صورة منك زمان قلت له أزاي معاك الأصل"، مضيفًا: بهتي وأصبحت غير صالحة، فرديت عليه مين عمل فيا كده مين حطم أحلامي ونجاحي مش أنت والآخر منفعش حسبي الله ونعم الوكيل فيك دمرتني وأنا قدمت تنازل عن أحلامي ونجاحي كنت فاكره أني متزوج من إنسان حبته وثقت فيه وطلع قليل الأصل ولم يصون العشرة ربنا ينتقم منك".

وطلبت داليا منه الطلاق فرفض فهددته بالمحكمة فرد عليا: "أعلى ما في خيلك اركبيه وده ملعبي، وانت مكبرة الموضوع ليه انتي أم العيال، فأصررت على طلبي وتوجهت للمحكمة لإقامة دعوى طلاق منه".