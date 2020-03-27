ينمو بعد 6 أشهر.. تقنية جديدة تعالج صلع الرجال

يعاني الكثير من الرجال مع أزمة الصلع التي تسبب لهم في بعض الأحيان أزمة نفسية، وهو ما دفع باحثون طبيون في اليابان لتطوير تقنية جديدة للمساعدة في عكس الصلع عن طريق زرع خلايا شعر المريض مباشرة في فروة الرأس لتحفيز نمو جديد.

وطور التقنية الجديدة فريق من أطباء الجلد في مستشفى جامعة طوكيو الطبية، حيث اختبر الفريق التقنية على 50 رجلا و 15 امرأة تتراوح أعمارهم بين 33 و64 عاما.

ووجد الباحثون زيادة في متوسط ​​كثافة الشعر بنسبة 8 في المائة في مناطق فروة الرأس التي خضعت لعمليات زرع.

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ووفقا لتصريحات ريوجي تسوبوي، الباحث الذي قعد الفريق الطبي لصحيفة "The Asahi Shimbun" اليابانية، : "نتيجة دراستنا كانت مشجعة للغاية، لقد تمكنا من إظهار أن الدراسة يمكن أن تساعد في تطوير علاج جديد لتساقط الشعر".

وعن كيفية الاستخدام قال الباحث، إنه أجرى الاختبار على مدار عام، وشمل مجموعة من الأشخاص الذين جرى إعطاؤهم حقن وهمي للمقارنة.

وأخذ الفريق عينات صغيرة من خلايا جلدية لجذور بصيلات الشعر من الجزء الخلفي لرأس أحد الأشخاص وبعد معالجة الخلايا وتنميتها بكميات أكبر في المختبر، وجرى حقنها في الجزء العلوي من فروة الرأس.

وفحص الفريق الأشخاص المختبرين بانتظام كل بضعة أشهر، ووجدوا أن نمو الشعر الجديد يبدو أكثر نشاطا خلال فترة ما بين الستة وتسعة أشهر وبعد مرور تسعة أشهر، تباطأ معدل نمو الشعر في مواقع الزرع.