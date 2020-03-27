بسبب كورونا والحظر.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها "أون لاين"

احتفال من نوع خاص ومختلف، تستعد الفنانة السورية كندة علوش لتدشينه بمناسبة عيد ميلادها "أون لاين"، معلنة التفاصيل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بالتزامن مع حظر التجول في مصر منذ 7 مساء حتى 6 صباحا، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت كندة: "اليوم الساعة 9، هأطلع لأول مرة لايف، واحتفل بعيد ميلادي من البيت معكن أونلاين"، مضيفة: "هيكون معي ضيوف نجوم ومؤثرين، يعايدوني، ويحكوا أشياء مهضومة كتير"، مختتمة حديثها: "جهزوا حالكم والهدايا".

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معاها، الذي حاز على ما يتجاوز الـ5200 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "كل سنة وأنتي حلوة يا أم حياة"، و"فكرة خارج الصندوق"، و"ياريت تأخدوا بالكم من التجمعات وتخلوا في مسافة بينك وبين ضيوفك".

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معلومات عن فيروس كورونا

فيروس كورونا، المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.