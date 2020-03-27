حلت الفنانة أروى ضيفة على برنامج "إم بي سي تريندج"، عبر خاصية "سكايب" وذلك لفرض العزلة المنزلية حول العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت أروى في المقطع المصور، إنها تشتاق إلى ابنتها جدا حيث أنها في دبي، بينما ابنتها في بيروت، فقد ذهبت إلى الإمارات لارتباطها ببعض الأعمال ثم علقت مكانها بسبب إلغاء الطيران وتوقف الحركة بين البلاد.
وبكت أروى في الفيديو وهي تعبر عن اشتياقها لابنتها الصغيرة، ثم وجهت رسالة لزوجها مؤكدة بأنها مطمئنة على ابنتها مع أبيها.
وكانت أروى نشرت فيديو في عيد الأم وهي تبكي اشتياقا لابنتها الموجودة في بلد وهي في بلد أخر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أروى تبكي بسبب العزل: زوجي وبنتي بعيد عني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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