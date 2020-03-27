ولادة قيصرية لأول طفلة في الوطن العربي من أم مصابة بكورونا.. اسمها "جمان"

من بين الأعداد الكبيرة في الوطن العربي التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا، أعلن مستشفى الملك المؤسس في الأردن اليوم الجمعة، إجراء أول عملية ولادة قيصرية في الوطن العربي، لمصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أن السيدة أنجبت طفلة أطلق عليها اسم جمان، وهي بحالة صحية جيدة، وما زالت السيدة والجنين، في الحجر الصحي بالمستشفى ذاته.

وقبل يومين، دخلت السيدة المستشفى وتبين أنها حامل في الشهر التاسع، ما جعل المستشفى الواقع بمدينة إربد، على أهبة الاستعداد للعملية القيصرية، كما قال مدير المستشفى الدكتور محمد الغزو في تصريحات صحفية أردنية.

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وأشرفت على العملية اختصاصية النساء الدكتورة ليلى علي الزغل، التي قالت إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي، وربما تكون الثالثة على مستوى العالم، بعد إجراء عمليات في الصين.

وقالت الزغل لصحف محلية إنها استُدعيت ليلة أمس بعد منتصف الليل إلى مستشفى الملك المؤسس، لإجراء عملية قيصرية طارئة لمريضة حامل بالشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا.

وأفادت في تصريحاتها أن المريضة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري في إيدون إلى مستشفى الملك المؤسس، وعُزلت بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الزغل أنها أجرت العملية بعد أخذ الاحتياطات اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة بالمستشفى من تخدير، باطني، أطفال، أمراض معدية، فني تخدير وتمريض.