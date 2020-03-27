الامارات | شقيقان يقتلان والدهما وزوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقان يقتلان والدهما وزوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردني انه تم الكشف عن تفاصيل جريمة القتل التي وقعت قبل ايام في البادية الشمالية، حيث كان قد تم الإبلاغ عن وجود جثتين تعودان لرجل وزوجته داخل منزلهما، وتم التحرك للمكان وبعد الكشف على الجثتين تبين تعرض الزوجة لعدة طعنات بواسطة اداة حادة فيما تبين ان سبب وفاة الرجل عيار ناري ووجد بجانب جثته سلاح ناري، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وباشر فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي متابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها .

واضاف الناطق الاعلامي انه بعد التحقيقات وجمع المعلومات والكشف على مسرح الجريمة تم الاشتباه بأن هناك من اقدم على قتل الزوجين وحاول اظهار مسرح الجريمة على انه مسرح لعملية انتحار من قبل الرجل بعد قتله لزوجته، وبالتوسع بالتحقيق وقع الاشتباه على ابني المغدور حيث جرى القاء القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بقيامهما بقتل والدهما وزوجة ابيهما اثر خلافات بينهم وانهما حاولا اظهار مسرح الجريمة على أنها قضية قتل وانتحار لابعاد الشبهات عنهما .