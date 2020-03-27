الامارات | ولادة قيصرية لأردنية مصابة بكورونا وعزل المولودة عن الأم

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قيصرية لأردنية مصابة بكورونا وعزل المولودة عن الأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مستشفى الملك عبد الله المؤسس في إربد، شمال الأردن، أمس، أول عملية ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا.

وقالت الطبيبة ليلى الزغل، في تصريح لـ صحيفة ”الغد” الأردنية أن “الأم التي أجريت لها عملية القيصرية لها يوم أمس هي من أقارب العريس في عرس إربد، الذي كان قد شهد عددا كبيرا من حالات العدوى، وتم تحويلها يوم الثلاثاء الماضي إلى مستشفى إيدون وعزلها نظرا لإصابتها بفيروس كورونا ووضعها الحساس كونها في أوائل الشهر التاسع من حملها”.

Advertisements

وأضافت الزغل: ظهرت مساء يوم أمس أعراض ولادة على السيدة، فتم نقلها إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس وأجريت بوجود فريق طبي مختص بالأوبئة، الأطفال، التعقيم، وغيرها عملية القيصرية للسيدة داخل غرفة العمليات الموجودة في غرفة حجر مصابي كورونا”,

وأكدت أن العملية تمت بالنجاح، وأنجبت السيدة طفلة وكلتاهما بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه تم عزل الطفلة عن والدتها لحين ظهور نتائج فحص الدم لها ولأمها.

وبينت أن الأمر لا يحتمل الخطأ فإذا كانت نتائج فحص الدم للطفلة سالبة سوف يتم إبقاءها معزولة عن أمها.