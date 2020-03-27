الامارات | أحدث ضحايا "كورونا".. برنامج الفضاء الروسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ضحايا "كورونا".. برنامج الفضاء الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية اليوم أنها ستضطر إلى تعديل برنامجها لعام 2020 بسبب توقف إنتاج الأقمار الاصطناعية في أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا. وقالت الوكالة في بيان إن رئيسها ديمتري روجوزين سيعقد اجتماعات عدة لمناقشة التعديلات عبر دائرة تلفزيونية اليوم وغداً السبت. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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