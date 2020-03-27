استقبلي فصل الربيع المرهف بإطلالات جذَّابة وأنثوية بالألوان الباستيلية

باريس - لايف ستايل
ترتبط الألوان الباستيلية الجذابة بموسم الربيع المرهف، حيث تناسب هذه الألوان نعومة هذا الفصل، وحتماً ستمنحك إطلالات أنثوية وجذابة خاصة عند اختيارك للتصاميم المناسبة لشكل قوامك وتنسيقها بأسلوب بعيد عن البهرجة والمبالغة. وتتنوّع الألوان الباستيلية بين الزهري الأنثوي والأضفر الفاتح والأزرق والأخضر الباستيلي بالإضافة إلى البنفسجي المميز بالدرجة الباستيلية الفاتحة.
وتتنوّع طرق وأساليب تنسيق الألوان الباستيلية بأكثر من ستايل وأسلوب، وبإمكانك اعتمادها باطلالات كاجوال بالجينز بالألوان الباستيلية مع التيشرتات والأحذية الرياضية الكاجوال، ولا تترددي بالتألق بإطلالات راقية بالبدلات الأنيقة بالألوان الباستيلية أو ببدلات الشورت القصير والتي تعدّ من الصيحات الرائجة.
وبإمكانك دائما اعتماد الفساتين الجذابة بمختلف الأطوال بدرجات الباستيل الجذابة، بالإضافة إلى تصاميم التنانير الأنثوية والتي دائماً ما نشاهدها بتصاميم أنيقة بألوان ودرجات الباستيل.
وقد يهمك أيضًا:
موديلات فساتين سهرة بألوان الباستيل موضة 2020
كانت هذه تفاصيل خبر استقبلي فصل الربيع المرهف بإطلالات جذَّابة وأنثوية بالألوان الباستيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.