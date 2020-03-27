استقبلي فصل الربيع المرهف بإطلالات جذَّابة وأنثوية بالألوان الباستيلية

ترتبط الألوان الباستيلية الجذابة بموسم الربيع المرهف، حيث تناسب هذه الألوان نعومة هذا الفصل، وحتماً ستمنحك إطلالات أنثوية وجذابة خاصة عند اختيارك للتصاميم المناسبة لشكل قوامك وتنسيقها بأسلوب بعيد عن البهرجة والمبالغة. وتتنوّع الألوان الباستيلية بين الزهري الأنثوي والأضفر الفاتح والأزرق والأخضر الباستيلي بالإضافة إلى البنفسجي المميز بالدرجة الباستيلية الفاتحة.

وتتنوّع طرق وأساليب تنسيق الألوان الباستيلية بأكثر من ستايل وأسلوب، وبإمكانك اعتمادها باطلالات كاجوال بالجينز بالألوان الباستيلية مع التيشرتات والأحذية الرياضية الكاجوال، ولا تترددي بالتألق بإطلالات راقية بالبدلات الأنيقة بالألوان الباستيلية أو ببدلات الشورت القصير والتي تعدّ من الصيحات الرائجة.

وبإمكانك دائما اعتماد الفساتين الجذابة بمختلف الأطوال بدرجات الباستيل الجذابة، بالإضافة إلى تصاميم التنانير الأنثوية والتي دائماً ما نشاهدها بتصاميم أنيقة بألوان ودرجات الباستيل.

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