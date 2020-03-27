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حيل للسيطرة على الرغبة فى تناول الطعام أثناء العمل من المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
يمكن أن يضيف العمل من المنزل إغراءات بالذهاب دائما إلى المطبخ أو البراد لتناول قطعة من الحلوى أو لجلب أكياس رقائق البطاطس أو الكثير مما لذ وطاب، والذي تم تخزينه بكميات عند بدء انتشار أخبار تفشي جائحة .
تناول موقع "فوكس نيوز" كيفية الحفاظ على إنتاجية جيدة أثناء العمل من المنزل وعدم الانسياق وراء الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة طوال الوقت، أو بكلمات أخرى، كيف يمكن الحفاظ على الإنتاجية مع تجنب الزيادة في الوزن التي ربما تجلب إصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة، حسب ما جاء فى موقع "العربية".

في مقابلة مع "فوكس نيوز"، قدمت جاكلين لندن، أخصائية التغذية وجودة الصحة، أهم النصائح والحيل لتجنب اكتساب مزيد من الكيلوغرامات أثناء المكوث لأيام طويلة للعمل من المنزل، وتجنب الخروج تنفيذا للنصائح والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى كوفيد-19.
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جدول طعام منتظم
على الرغم من أن الأحوال غير منتظمة والأجواء محمومة ومتوترة إلى حد كبير، لكن توصي لندن بالالتزام بالجدول الطبيعي قدر الإمكان، بما يعني الالتزام بتناول الوجبات الغذائية في المنزل بنفس عدد المرات والكميات
والتوقيتات كما لو أن الشخص موجود بمقر عمله.

وتنصح لندن بإعداد وجبات غذائية خفيفة في الصباح من الفواكه مثل شرائح الأناناس أو الموز أو الفراولة لتكون متاحة في مواعيد الوجبات المعتادة وتحذر من القرارات العشوائية لأنها بداية الخروج عن النص.

وتضيف لندن قائلة: "يفضل تناول الزبادي اليوناني قليل الدسم أو شطائر الجبن العادي كجزء من وجبة الإفطار لضمان الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول".

تغيير البيئة
إذا لاحظ الشخص أنه عرضة للإجهاد، يمكنه أن ينتقل إلى مكان آخر في المنزل لمواصلة العمل، حيث إن الانتقال من مكان لآخر سيحول الانتباه عن الرغبة في تناول الطعام. أو يمكن أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة من العمل، لاستنشاق بعض الهواء النقي في الشرفة أو يمكن أن يبعث برسالة نصية لصديق أو متابعة أي تطبيق على الهاتف.

وأوضحت لندن أن محاولة التشتيت لفترة قصيرة يمكن أن تقضي على الشعور بالإجهاد وتحول دون تناول وجبة طعام خفيفة غير مرغوب فيها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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