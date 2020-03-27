طرق تنظيف أدوات التجميل للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - يجتاح "كورونا" مختلف الدول مخلفًا مئات الإصابات وعشرات الوفيات، وتختلف طرف انتقال الفيروس ومنها أدوات التجميل.

وأدوات التجميل كغيرها من الأشياء التي يتم استخدامها بشكل يومي للتنظيف والتعقيم للتخلص من الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض الخطيرة.

ويمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح الصلبة، بما في ذلك منتجات التجميل الخاصة لعدة أيام، وأظهرت الاختبارات أن الفيروس يعيش لمدة تصل إلى أربع ساعات على النحاس، وما يصل إلى يوم واحد على الورق المقوى، وما يصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن ن تتغير المدة تبعاً لدرجات الحرارة والرطوبة.

الدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة كولومبيا تقول إن الباحثين غير متأكدين بعد فيما إذا كانت الفيروسات يمكن أن تعيش على مساحق التجميل نفسها، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وقالت خبيرة التجميل إيفي بويد إنها توصي بغسل فراشي المكياج مرة كل أسبوع، وخلال فترة الوباء من الأفضل غسلها بشكل يومي أو كل يومين على الأقل.

وقالت بويد "تذكري أن الفراشي ستبقى نظيفة فقط إذا كانت يداك نظيفتان، لذلك يجب أن تعتني بنظافة يديك، وخاصة قبل تطبيق مساحيق التجميل".

وتوصي بويد باستخدام "صابون لطيف ولكنه فعال" لتنظيف شعيرات الفرشاة، كما تنصح بتنظيف مقابض الفراشي كإجراء وقائي إضافي.

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وأضافت "ألواح الصابون أفضل من المنتجات السائلة، حاولي غمس الفراشي في القليل من زيت الزيتون أولاً، ثم اعملي على تنظيفها بشكل جيد بالماء الدافىء والصابون".

وعلى الرغم من أهمية تنظيف الفراشي بشكل متكرر، إلا أن من الضروري أيضاً تعقيم عبوات مساحيق التجميل الاخرى أيضاً، حيث تنصح خبيرة المكياج جوردان ليبرتي برش سائل معقم يحتوي على نسبة من الكحول لا تقل عن 70% على العبوات لقتل الفيروسات.

وتوصي ليبرتي باستخدام مساحيق التجميل باعتدال، إذا كنت تشعرين باعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.

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