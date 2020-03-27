أدعية مستحبه يوم الجمعة.. "تحصن النفس والأسرة"

تبحث العديد من الأسر المسلمة على الأدعية المستحب التضرع بها إلى الله، في يوم الجمعة، الذي يعد من أحب الأيام إلى الخالق، ويفضل فيها إكثار الدعاء، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات جائحة عالمية.

أدعية مستحبة يوم الجمعة

وذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي من أفضل السُنن المستحبة في يوم الجمعة، مؤكدين أنه لا توجد أدعية بعينها مخصصة لذلك اليوم، إلا أنه يفضل أتباع التالي:

- الصلاة على النبي، ثم الدعاء بما ترجو من الله تحقيقه، حيث قال الرسول في حديثه: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ".

- اللهم إني أسالك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين، وبركة في العمر، والصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت.

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- اللهم أجرنا من النار.

أدعية لتحصين النفس والأسرة من وباء كورونا

قدم يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف، خلال حديثه لـ"هُن"، أدعية لرفع البلاء، منها:

- اللهم إني أحصن نفسي وأسرتي ووطني من كل شر، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سائر الأسقام.

- يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل.

- اللهم عافنا من البلاء والوباء وارزقنا الشفاء من كل داء.