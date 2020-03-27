هل يحمينا الثوم من فيروس كورونا؟.. خبير أعشاب يجيب

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد والبعض يتناول معلومات حول أهمية الثوم لمقاومة الجائحة كونه يزيد من المناعة ويضاعفها، إلا أن الخبير في طب الأعشاب، ميخائيل لوشيك، يقول إن هناك العديد من النباتات التي تستخدم في مجال الطب، ومن بينها الثوم، الذي يعتقد الكثيرون أنه دواء لجميع الأمراض.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" أنه على الرغم من أن الثوم يقدم دور مؤثر في تعزيز مناعة الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالفيروسات بشكل عام، إلا أن لوشيك يؤكد أنه لا ينقذ من كوفيد-19، الذي لا يمكن علاجه إلا في المستشفى.

Advertisements

وأشار الخبير في طب الأعشاب إلى أن هذا مرض ذو طبيعة خاصة، بينما يمكن أن يحمي الثوم من الفيروسات الموسمية العادية، وكل ما هنالك أن الذعر يصيب الجميع الآن، ويخافون من الحجر الصحي في المستشفى، وربما يفيد فعلا عند الإصابة بفيروس موسمي اعتيادي، إلا أن كورونا شأن آخر، كما أكدت على ذلك منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أنه من الممكن تناول الثوم بطرق مختلفة، فالبعض يبلعون فص الثوم كاملا، وهذا يقلل من رائحته، والبعض الآخر يمضغونه، وفي هذه الحالة تزداد الرائحة جدا، ويقول،: "يمكن تناوله بمختلف الأشكال، يمكن بلعه ومضغه وحتى يضعه البعض في أنفه".

وتابع: "للثوم فوائد كثيرة ولكن من جانب آخر له سلبيات أيضا، فكبار السن مثلا لا يمكنهم تناول كمية كبيرة منه، بل لا ينصح بتناول أكثر من فص واحد في كل مرة وبعد ساعات يمكن تناول فص آخر، لأنه حار ولا يمكن لمن يعانون من أمراض القلب تحمله، لذلك يجب أن نكون حذرين منه، ولا يجب الإفراط بتناوله، كما يجب علينا أن ندرك أنه ليس دواء لجميع الأمراض".