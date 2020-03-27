ماذا تفعلين إذا تأجل زفافك بسبب فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يقتضي التباعد الاجتماعي الذي ينصح به الخبراء لتجنب التقاط فيروس كورونا منع التجمعات الكبيرة ومن بينها حفلات الزفاف، وهذا ما أدى إلى تأجيل عدد كبيرمن الحفلات التي كان من المفترض إقامتها مع حلول فصل الربيع.

وإذا تأجل حفل زفافك بسبب فيروس كورونا، نقدم لك مجموعة من النصائح للتعامل مع الموقف، بحسب صحيفة واشنطونيان:

1- لا تصابي بالفزع

رغم أننا نمر بوضع غير مسبوق مع تغيرات سريعة، ولكن مع بعض المرونة والصبر وربما القليل من التنازلات والحكمة، لا يزال بإمكانك الحصول على حفل الزفاف الذي كنت تخططين له في يوم مختلف. وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يهتمون كثيراً بحفل الزفاف، فبإمكانك عقد قرانك إذا كانت المحاكم في بلدك لا تزال تعمل بانتظام.

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2- ناقشي الخيارات البديلة

ناقشي مع زوج المستقبل ما هي الخطط البديلة المتاحة أمامكما، وهل أنتما على استعداد لتأجيل موعد الزفاف لعدة أسابيع أو حتى أشهر؟ وما هو التاريخ المفضل لديكما بعد تأجيل حفل الزفاف؟

3- ابدأي بتنفيذ الخطة البديلة

رغم حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم في التعامل مع فيروس كورونا، لكن هناك توقعات متفائلة أن يبدأ بالتراجع خلال أسابيع، لذلك حاولي تحديد موعد بعيد بعض الشيء، وابدأي بترحيل كافة الإجراءات إلى الموعد الجديد.

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4- تواصلي مع المدعووين

إذا كنت قد أرسلت دعوات الزفاف بشكل مسبق، فمن الضروري التواصل مع المدعووين وإعلامهم بتأجيل حفل الزفاف، وإبقاؤهم على اطلاع بأي خطط بديلة.

5- تواصلي مع شركة السفر

في حال كنت تخططين لشهر عسل في الخارج، فمن الضروري أن تتواصلي مع شركة السفر التي اخترتها لحجز العطلة، وإعلامها بتغيير خططك ومتى يمكن أن يكون الموعد الجديد للزفاف وشهر العسل.

6- تذكري أنك لست الوحيدة

لا تشعري بخيبة أمل كبيرة، وتذكري أن هناك الكثيرات غيرك اضطررن لتأجيل وإلغاء حفل زفافهن بسبب الأزمة التي يمر بها العالم.

7- ابحثي عن الجوانب الإيجابية

انظري إلى موضوع التأجيل بتفاؤل، وحاولي أن تبحثي عن جوانب إيجابية فيما حدث، فربما يكون هذا التأجيل قد منحك مزيداً من الوقت للتخطيط لحفل الزفاف الذي كنت تحلمين به.

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