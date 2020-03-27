من الصلصلة للبصل.. طريقة عمل الكشري في البيت

"الكشري ميتاكلش غير برا"، جملة يمكنك تغييرها بسهولة، بطهي طبق كشري متكامل له نفس مذاق الطبق الذي يباع في المحلات، ونظرا لانتشار فيروس كورونا يفضل عدم شراء أي أطعمة من الخارج، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الكشري في البيت خطوة بخطوة.

المقادير

كوب عدس بني.

200 جرام مكرونة سباجيتي.

200 جرام مكرونة مقصوصة.

200 جرام شعيرية.

كوب حمص.

2 كوب أرز.

1/2 كوب زيت.

كيلو طماطم.

1/2 كيلو بصل.

شطة.

2 فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

Advertisements

طريقة التحضير

ينقع الأرز، ويغسل ويصفى.

يشوح الأرز في الزيت، ثم يغطى بقدر من الماء ويترك لينضج.

يقطع البصل شرائح، ويقلى في زيت ثم يترك ليصفى تماما على مناشف ورقية.

يسلق العدس حتى ينضج ويضاف إليه الكمون، ثم الملح بعد التأكد من نضجه.

يصفى العدس من الماء، ويضاف عليه القليل من زيت قلي البصل ويقلب.

تسلق المكرونة ثم تغسل وتصفى، ويرش عليه القليل من زيت قلي البصل.

تحمر الشعيريّة بالقليل من زيت البصل ليصبح لونها ذهبيّا، ثمّ يضاف إليها الأرز الناضج،والملح والكمّون.

يفرم الثوم، وتعصر الطماطم في الخلاط، وتصفى.

لعمل الصلصة، يحمر جزء من الثوم في زيت البصل، ثمّ يضاف عصير الطماطم وملعقة صلصة، والملح، وباقي كميّة الثوم، وتوضع على نار متوسطة الحرارة، وتترك حتى ويصبح قوامها غليظا.

يسلق الحمص مع الثوم المفروم، والملح والكمون في كمية كبيرة من الماء، ومع الاحتفاظ بماء السلق.

لعمل الدقة، يوضع الثوم المفروم في القليل من ماء سلق الحمص، ويضاف إليه عصير الليمون، ويقلب.

لعمل الشطة السائلة، تضاف الشطة الحارة إلى القليل من صلصة الكشري التي أعدت مسبقا، وتقلب جيدا.

للتقديم في طبق عميق، توضع ملعقتين من الأرزّ، ثم المكرونة، والعدس، والبصل المقرمش، والحمّص.

تقدم الصلصلة والدقة والشطة كأطباق جانبية.