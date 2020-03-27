"يفضله أفراد الأسرة".. طريق تحضير كباب الباذنجان

يعتبر الكباب بكافة أنواعه من الأطباق الشهية التي يفضلها أفراد الأسرة والتي قد تحتاج السيدات لتحضيرها كوجبة في ظل الحجر الصحي، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير كباب الباذنجان. مقادير كباب الباذنجان باذنجان أسود كبير ثوم بصل بقدونس مفروم لحم مفروم ملح Advertisements فلفل زيت طريقة تحضير كباب الباذنجان اخلطوا البصل والثوم مع الملح والفلفل، وضيفوا اللحم المفروم. اخلوا الباذنجان من الداخل ثم احشوه بالخلطة المعدة مسبقا. ضعوه في طبق حتى يتماسك اللحم مع الباذنجان. قطّعوا الباذنجان إلى نصفين ثم شوّحوه بواسطة الزيت. قلّبوا الباذنجان من الجهة الأخرى واتركوه حتى تمام النضج، ثم ضعوه على شواية الفحم، واتركوه حتى تمام النضج.

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