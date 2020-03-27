الامارات | إنجي باريس.. قفاطين رومانسية بألوان الربيع الباستيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي باريس.. قفاطين رومانسية بألوان الربيع الباستيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

إعداد: ندى الزرعوني

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لقفاطين رمضان إلهامها الخاص، إلا أن علامة INGIE Paris فضّلت في مجموعتها المصغرة، أو ما يعرف باسم المجموعة الكبسولية، أن تقدم لمسة أكثر رومانسية وأكثر نعومة وخفة لموسم رمضان المقبل، مع الحرص على الاهتمام بالتفاصيل المحافِظة في القصات، والتركيز على الحشمة والنعومة والأنوثة في آن واحد.

وتم تصميم المجموعة بأسلوب العلامة الخاص المستوحى من تراث المنطقة العريق، وبشكل يتناسب مع ذوق المرأة العربية، ولا يحيد عن روح العلامة الراقية والأنيقة، التي تتكون من ثلاثة قفاطين محدودة الإصدار بطول الـ«ماكسي»، والتي تتوافر بأربعة ألوان جذابة، مستوحاة من الألوان الربيعية الهادئة ذات الدرجات الباستيلية، مثل الأخضر النعناعي، والوردي، أو الألوان الأكثر حيوية وجرأة مثل المرجاني والأصفر.

تجمع المجموعة ببراعة بين الأناقة الكلاسيكية المناسبة لمختلف الأوقات، والستايل العصري المترف، كما تتميز القصات بكونها مريحة وعملية وسهلة الارتداء، على الرغم من أناقتها ورقيها، مع تركيز واضح على الخامات الخفيفة والأحجام الكبيرة المتناسقة، وتماشياً مع بصمتها الخاصة، تمزج العلامة في مجموعة رمضان بين الخامات والطبعات الربيعية المناسبة للموسم، التي تتنوع بين تصاميم الورود على الخامات المقصوصة بالليزر، وتبرز الياقات المنسدلة بشكل طيات والأكمام الضيقة، وكذلك القصات العالية والمحددة عند الخصر، في حين تتزين حواشي الفساتين بالكسرات الناعمة والمتراقصة.

من خلال مجموعة «الكبسول» الحصرية لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر، تستكمل إنجي شلهوب، المديرة الإبداعية لـ INGIE Paris، قصة الحب التي تجمعها بالمنطقة العربية وشغفها بتقديم تصاميم سهلة وعصرية، تجمع بين اللمسات الفرنسية الراقية والتفاصيل الدقيقة التي تراعي ذوق وتقاليد وثقافة السيدات في المنطقة، من دون المساومة على الأناقة الرفيعة والرفاهية العالية.

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وتشتهر تصاميم INGIE Paris بخاماتها عالية الجودة، والتطريز المتقن، والاهتمام بأدق التفاصيل، وكذلك بفساتينها الرائعة سواء كانت من الساتان أو الجاكار أو من الحرير مع لمسات الهوت كوتور، وهي تصاميم تتألق بقصات عصرية تبرز جمال القامة وتضفي المزيد من الأناقة على إطلالة أي سيدة ترتديها.

توجد متاجر INGIE Paris الخاصة بقاعة الأزياء الراقية في دبي مول، ومول المملكة في الرياض. وتقدم العلامة أربع مجموعات حصرية من الملابس الجاهزة الراقية والإكسسوارات كل عام، وتعرض تصاميمها في باريس في بوتيك «لوبون مارشيه»، و«لويسا فيا روما» في فلورنسا، كما تتوافر تصاميم العلامة في لندن وسويسرا وروسيا، وغيرها من العواصم العالمية.

علامة وشعار

أسّست المصممة، إنجي شلهوب، علامة INGIE Paris عام 2009، ومن خلالها تقدم مجموعات الأزياء الجاهزة المصممة في ورشة التصميم الباريسية الخاصة بها، وعلى يد فريق استثنائي من الحرفيين الماهرين والمبدعين. وتتخذ علامة INGIE Paris من هذه السمات شعاراً لها: الأناقة، الرقي والجودة العالية، ومن خلال ابتكارها لأربع مجموعات كل عام، تقدم العلامة تصاميم أنيقة من الأزياء النهارية وفساتين الكوكتيل، إلى فساتين السهرة والإكسسوارات، وهي تعد خيارات مثالية لسيدات المجتمع الناجحات، والعمليات دائمات الحركة، واللواتي يعشقن الموضة الأنثوية والأسلوب المتفرد.

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