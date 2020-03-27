الامارات | أحدث درجات أحمر الشفاه مع «لايت أورغانيكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث درجات أحمر الشفاه مع «لايت أورغانيكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تميل المرأة في موسم الربيع والصيف إلى منتجات الماكياج خفيفة الملمس وذات الألوان الفاتحة، التي تقدمها مستحضرات التجميل من «لايت أورغانيكس» التي تتضمن ملمعات الشفاه وأحمر الشفاه.

تتميز ألوان أحمر الشفاه بالعديد من الدرجات، التي تتناسب مع مختلف الأوقات والمناسبات، سواء للخروج اليومي أو العملي، أو المناسبات المسائية الاحتفائية، فمن أجل إطلالة كاجوال غير رسمية، يمكنك الاستمتاع باللون الوردي الرومانسي الخفيف، ومن أجل إطلالة جريئة يمكنك اعتماد اللون الكرزي الداكن لإضفاء مظهر يفيض سحراً وجمالاً ولا يمكن مقاومته.

بجانب مكوناتها الأصلية التي تحمل عبق فاكهة التوت الغنية، ستمنحك مستحضرات «لايت أورغانيكس» المزيد من الترطيب والحماية طوال اليوم. بسعر 142 درهماً، واختاري درجة اللون المفضلة لديك ضمن هذه المجموعة الخاصة.

ويمكن الحصول على منتجات «لايت أورغانيكس» على موقع العلامة الإلكتروني www.lihtorganics.com.