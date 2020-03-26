بعضها يتجاوز الـ5 أيام.. تعرف على مدة بقاء كورونا على الأسطح المختلفة

في ظل الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية، تتساءل العديد من ربات البيوت، عن فترة بقاء الفيروس على الأسطح المختلفة في المنزل، لتعقيمها، ووقاية عائلتها من ذلك المرض.

وفيما يلي مدة مكوث فيروس كورونا على الأسطح والمواد المختلفة، بحسب دراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية، فضلا عن أبحاث علماء بالولايات المتحدة الأمريكية نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- سطح الألومنيوم: من ساعتين إلى 8 ساعات.

- القفازات الطبية: أكثر من 8 ساعات.

- الخشب: 4 أيام.

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- الزجاج: 4 أيام.

- الورق: من 4 إلى 5 أيام.

- البلاستيك: 5 أيام.

- الأسطح الاصطناعية: 5 أيام أو أكثر.

معلومات عن فيروس كورونا

فيروس كورونا، المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.