في ظل الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية، تتساءل العديد من ربات البيوت، عن فترة بقاء الفيروس على الأسطح المختلفة في المنزل، لتعقيمها، ووقاية عائلتها من ذلك المرض.
وفيما يلي مدة مكوث فيروس كورونا على الأسطح والمواد المختلفة، بحسب دراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية، فضلا عن أبحاث علماء بالولايات المتحدة الأمريكية نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
- سطح الألومنيوم: من ساعتين إلى 8 ساعات.
- القفازات الطبية: أكثر من 8 ساعات.
- الخشب: 4 أيام.
- الزجاج: 4 أيام.
- الورق: من 4 إلى 5 أيام.
- البلاستيك: 5 أيام.
- الأسطح الاصطناعية: 5 أيام أو أكثر.
معلومات عن فيروس كورونا
فيروس كورونا، المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعضها يتجاوز الـ5 أيام.. تعرف على مدة بقاء كورونا على الأسطح المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.