"على طريقة زوزو نبيل".. وصفة سحرية للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

مشهد درامي للفنانة زوزو نبيل، من خلال مسلسل" ألف ليلة وليلة"، شاركته الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يحتوى على عددا من الوصفات التي ذكرتها الفنانة خلال المشهد، والتي داعبت به متابعيها كوصفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وارفقت الفنانة تعليقا على مقطع الفيديو قالت خلاله،: "الوصفة الأكيدة للقضاء على كورونا، أسهل وصفة، منشن لأصدقائك لتعم الفائدة".
يذكر أن نسرين طافش، عرض لها الأيام الماضية مسلسل" ختم النمر" وحقق نجاحا كبيرا فور عرض أولى حلقاته.
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