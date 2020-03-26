"علشان ماتخرجش".. طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

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في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل، تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداد العيش البلدي في المنزل.
وفيما يلي خطوات تحضير العيش البلدي أو الخبر بالردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "سي بي سي سفرة":-
مقادير العيش البلدي
دقيق
ماء
ملح
سكر
خميرة
زيت
ردة
طريقة التحضير العيش البلدي
- خلط الدقيق والملح والسكر والخميرة والزيت والماء جيدا.
- ترك العجين حتى يخمر.
- فرد العجين على الردة.
- تقطيع العجين على شكل كرات، ثم خبر على طاسة بالنار على الوجهين.
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