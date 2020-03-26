تحسين مستويات الأنسولين والسّكر في الدّم.. فوائد زيت الزيتون الصحية

"يجب تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة قبل تناول الغداء"، تلك هي النصيحة التي وجهها الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، عن نصائح للحوامل وكبار السن، لتقوية المناعة، وإمداد الجسم بالفيتامينات المطلوبة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال حديثه في بث مباشر لموقع جريدة "الوطن".

الفوائد الصحية لـ"زيت الزيتون"

- تحسين مستويات الأنسولين والسّكر في الدّم، الأمر الذي ينفع مرضى السّكري من النّوع الثّاني.

- مصدر للفيتامينات القابلة للذوبان في الزيوت مثل: E- A -D -K، حيث أن هذه الفيتامينات بحاجة إلى الزيوت لأنها تذوب في الدهون وليس في الدم.

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- يحتوي على حمض الأوليك، الذي يتميز بقدرته على مُحاربة سرطان الثّدي والقولون والبروستاتا.

- الدهون المتوافرة في زيت الزيتون تزودنا بأحماض دهنية هام، لا يمكن للجسم إنتاجها بمفرده.

- يزيد مرونة الجلد، ويساعد على تجدد أنسجة الجلد، وليس هناك شك في أن الزيوت تحسن الطعام، وأفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون النقي أو البكر.

- خفض مستوى الحالة الالتهابيّة في الجسم، رفع مستوى مُقاومة الأكسدة في الجسم، خفض أكسدة الكوليسترول السيئ.

- يشكل مصدرا مهما لبناء أغشية الخلايا والهرمونات الجنسية.