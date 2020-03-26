في ذكرى زواجها.. صديق أصالة: روابط حبك انكسرت بعد الطلاق

رسالة دعم ومحبة، وجهها مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، إلى صديقته الفنانة السورية أصالة نصري، في ذكرى زيجتها من المخرج طارق العريان، التي انتهت منذ عدة أشهر بالطلاق.

وقال نيكولا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "لقد مر 14 عاما على اتصالي بتهنئة أصالة متمنيا سعادتها الأبدية، مع الحب الوحيد الذي شعرت به"، متابعا: "اليوم، روابط الحب تنكسر، الصور لم تعد واحدة، لم يعد يوم للاحتفال".

وأضاف صديق الفنانة السورية: "لا استطيع أن أتذكر كلماتها العام الماضي، من كثرة الحب والمشاعر والعواطف الساحقة، اليوم أنشر هذا عندما حاولت الاتصال بها، ولم تجب"، مختتمة حديثها: "أردت فقط أن أقول إننا نحبك، أنا والعديد من الناس، سنكون دائمًا هناك من أجلك، سنقوم بتسهيل الأمور".

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انفصال أصالة وطارق العريان

كان العريان، نشر صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، في يناير الماضي، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائما، والدة أطفالي إلى الأبد"، جاء ذلك عقب إعلان المطربة انفصالهما في منشور عبر "إنستجرام"، مطالبة الجمهور والإعلام عدم "الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.