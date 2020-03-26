امنحه بعض الخصوصية.. نصائح لتتجنب المشاكل الزوجية طوال العزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير البيانات الواردة من الصين إلى ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وخاصة مع فرض العزل المنزلي الذي أجبر الأزواج على التواجد في المنزل طوال اليوم.

ونتيجة للوباء، باتت الكثير من الزوجات مضطرات للتعامل مع أزواجهن 24 ساعة في اليوم على مدى شهر على الأقل، مما أثار الكثير من الخلافات الزوجية، التي تؤدي في بعض الحالات إلى الانفصال، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يقدمها الخبراء للتعامل مع هذا الموقف، وتجنب المشاكل الزوجية خلال فترة العزل الصحي، بحسب ما أورد موقع باراد الإلكتروني:

1- تعلم قبول الوضع الطبيعي الجديد

يقول الدكتور مايكل ماكنولتي خبير العلاقات من معهد جوتمان إن أحد الأسباب التي تجعلنا نشعر بالتوتر والعصبية في الوقت الحالي هو أن روتيننا اليومي مُعطل والحل هو خلق روتين جديد.

ويضيف الدكتور ماكنولتي: "الأزمات بطبيعتها هي خارج سيطرتنا، وإدراكنا لهذه الحقيقة يساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع الوضع المؤقت الجديد. وقد يساعدنا على قبول حقيقة أننا نعيش في نفس المكان مع أفراد الأسرة طوال الوقت، ويجب أن نتعامل مع خصوصيات بعضنا البعض، وخفض مستوى وحدة الخلافات واختيار معاركنا وطريقة التعامل معها.

2- استخدم عبارات "أنا" للتعبير عن احتياجاتك

ينصح الدكتور ماكنولي بالتغاضي عن أخطاء شريك حياتك، وفي حال وجدت نفسك وسط شجار معه، يجب أن تعبر عن ما يزعجك دون إلقاء اللوم على الطرف الآخر، واستخدم النموذج الذي طوره خبراء العلاقات جون وجولي جوتمان والذي يعتمد على عبارات مثل "أنا أشعر بـ.. وأنا أحتاج إلى".

وفي نفس الوقت تجنب عبارات تحتوي على كلمة "أنت" التي تشير بها إلى الشريك، والتي تحمل معني النقد واللوم، فسرعان ما يتحول الطرف الآخر إلى موقف دفاعي مما يصعّد من الخلاف.

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3- المناقشة حول مرحلة فيروس كورونا وما بعدها

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لا شك أن أزمة كورونا وما يرافقها من إجراءات مرهقة بما فيه الكفاية، ولكن بالنسبة للعديد من العائلات والأزواج، يتفاقم الشعور بالقلق والتوتر أكثر بسبب المخاوف من الوقوع في ازمة اقتصادية ما بعد مرحلة الوباء، ومن المهم مناقشة هذه المخاوف بشكل هادىء، ومحاولة وضع خطط بديلة للتغلب على أية مصاعب مستقبلية، مما يدخل الطمأنينة على قلب الطرفين ويخفف من الخلافات.

4- امنح شريك حياتك بعض الخصوصية

رغم صعوبة الخروج من المنزل خلال فترة العزل الصحي، لكن هذا لا يعني أن تتواجد مع شريك حياتك طوال الوقت في نفس الغرفة، بل حاول أن تبتعد عنه لبعض الوقت، ليحظى كل منكما بمساحة من الخصوصية، وفي نفس الوقت تجنبا مناقشة المشاكل لمدة أسبوع أو أسبوعين وكأنكما في عطلة.

5- حافظ على الرومانسية في حايتك

حاول استعادة أجواء الرومانسية في أيام الخطوبة وأيام الزواج الأولى لإشعال جذوة الحب بينك وبين شريك حياتك، وذلك عن طريق الهدايا والأزهار، وتحضير عشاء رومانسي على ضوء الشموع، وغيرها من الأفكار التي تجعلك تنجذب من جديد إلى شريك حياتك.

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6- تذكر أن هذا الأمر لن يدوم للأبد

تحل بالصبر، وتجاوز الأمور والخلافات البسيطة في وجهات النظر مع شريك حياتك، فهذه الأزمة مؤقتة ولن تدوم إلى الأبد، فلا تجعلها تؤثر بشكل سلبي على حياتك الزوجية.

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