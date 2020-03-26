"لطرد كورونا اشرب الماء كل 15 دقيقة".. إليك 6 شائعات حول هذا الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تتدفق الأخبار من هناك وهناك، ويكثُر الحديث حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، سواء في الواقع الافتراضي أو بين الناس في مجالسهم، ولا حديث يطفو على السطح إلا عن هذا الوباء.

وبين هذا كله تنتشر الشائعات حول الفيروس التي لا أساس علمي لها، إذ نذكر لكم أشهر 6 خرافات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع "cnet".

- تناول الماء يطرد الفيروس:

انتشرت الخرافة التي تقول إنه يجب تناول الماء كل 15 دقيقة، نظرا لأنه إذا اخترق فيروس كورونا الفم يمكن للماء والسوائل الأخرى أن تطرده، وإذا لم يتم شرب الماء كثيرا بما فيه الكفاية فإن كورونا سيدخل إلى مجرى التنفس ثم إلى الرئة. كما انتشرت خرافة أخرى، أنه يمكن إزالة الفيروس من الحلق عن طريق الغرغرة بالماء الدافئ والملح والخل.

ولكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد دليل على أن شرب الماء يمكن أن يحميك من الإصابة بفيروس كورونا.

- تجنب دواء الإيبوبروفين إذا كنت مصابا:

الخرافة أن تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل: الإيبوبروفين أو الكورتيزون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العدوى.

ولكن أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية بيانا قالت فيه إنه لا يوجد أي دليل علمي على أن تناول الإيبوبروفين قد يؤدي إلى الإصابة بالفيروس. وقالت أيضا منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد سبب لتجنب الإيبوبروفين .

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- الطقس الحار يقضي على كورونا:

أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فيروس كورونا سيختفي في أبريل مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي نقل البعض قوله بإن الفيروس سيختفي بحلول شهر أبريل، وأن الحرارة عموما تقتل هذا النوع من الفيروسات، وبالتالي سيساعد على تقليل انتشاره.

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ولكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن ينتقل الفيروس في جميع مناطق العالم بما في ذلك المناخ الحار.

ويقول الخبراء إن الطقس لن يختفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لأن الطقس يزداد حرارة في الربيع والصيف، ولا نعلم حتى الآن إذا كان كوفيد 19 فيروسا موسميا مثل الأنفلونزا.

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4- استخدام الكمامة ستحميك من الإصابة:

في الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا، سارع الأشخاص لشراء كمامات الوجه لمنع الفيروس من الدخول إلى الشعب الهوائية.

والحقيقة أنه لا يمكن للكمامات أن تمنع الفيروسات من الدخول للشعب الهوائية، ولكن مصممة خصيصا لمنع السعال أو العطس من الدخول إلى الشعب الهوائية.

- الثوم أو الأعشاب تحمي من كورونا:

انتشرت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الثوم يساعد على منع الاصابة بفيروس كورونا من خلال غليه وشرب الماء المتبقي منه، وخرافة أخرى تشير إلى وضع الشاي مع الأعشاب لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية؛ فإنه على الرغم من أن الثوم مفيد للجهاز المناعي، إلا أنه لا يمكن أن يحميك من الإصابة بكورونا وكذلك الشاي والأعشاب.

رش الكحول أو الكلور على الجسم يقي من الإصابة:

بعد انتشار فيروس كورونا بحث الأشخاص على طرق لحماية أنفسهم وانتشرت شائعة رش المطهرات والكحول على أجسادهم وملابسهم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن رش الجسم بالكحول والمطهرات يضر بالأغشية المخاطية للجسم ضررا بالغا، ولن يحمي من الإصابة، وبالتأكيد لا يجب تناول الكحول والكلور لحماية نفسك؛ فالقيام بذلك يسبب مشاكل صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

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