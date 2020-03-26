نرشح لك.. كورسات مجانية من جامعة دولية للاستفادة من الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك ضمن سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، لتعلم كورسات مجانية من إحدى الجامعات الدولية.

وقدمت جامعة هارفارد، عدد من الكورسات المجانية في مجالات مختلفة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

دورة عن موسيقى الأوبرا خلال القرن الثامن عشر.

ويدرس الطلاب، موسيقى الباروك والأوبرا الكلاسيكية من خلال أعمال الموسيقيين، Handel's Giulio Cesare و Mozart's Don Giovanni

مدة الدراسة 5 أسابيع.. للمزيد اضغط هنا

وقدمت الجامعة الأمريكية، دورة في تعليم فن الموسيقى الأوبرالية خلال القرن التاسع عشر

ويدرس الطلاب، موسيقى القرن التاسع عشر، والتأثير الثقافي لثلاث أوبرات أساسية هم: Les Huguenots و Das Rheingold و Otello.

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مدة الدورة: 6 أسابيع.. للمزيد اضغط هنا

وتقدم الجامعة الفن والآثار المصرية القديمة، من خلال الأهرامات الثلاثة بالجيزة، بجانب التعرف على اللغة المصرية القديمة.

مدة الدراسة 8 أسابيع.. للتسجل اضعط هنا

استكشف الفترة الماوية في الصين ، من الحزب الشيوعي حتى وفاة ماو تسي يونغ.

مدة الدراسة 15 أسبوع.. للمزيد اضغط هنا

تعلم كيفية حماية الأطفال من العنف، والاستغلال، والإهمال، من خلال القانون والسياسة، في إطار حقوق الإنسان.

مدة الدراسة 4 أسابيع.. للمزيد اضغط هنا