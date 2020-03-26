نشرة الموضة| البيجاما مسيطرة.. وتعرف على أسوأ وأجمل إطلالات النجمات لهذا الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعيًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية.

-النجمات بالبيجاما:

مع الرسائل المتعددة التي يحاول المشاهير توصيلها الى الجمهور عن أهمية الوقاية التامة من وباء كورونا المستجد والذي تفشى في أرجاء العالم، وبالتالي ظهرت الكثير من النجمات بصور بالبيجاما، أو الثياب المخصصة للنوم ومنهن نوال الزغبي، وسيرين عبدالنور، ونادين نجيم، ونانسي عجرم.

- أسوأ إطلالات النجمات فى هذا الشهر:

- زينة بقصة قديمة:

ارتدت زينة فستاناً طويلاً باييت باللون الذهبي اللامع، جاء التصميم بقصة قديمة مكررة، وغير مناسب لها عند منطقة الصدر.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

- لبلبة بفستان متعدد الألوان:

ظهرت لبلبة بفستان غير مناسب للظهور على الريد كاربت، إذ ارتدت فستاناً طويلاً بقصة off shoulder، متعدد الألوان مع إكسسوارات مبالغ فيها وخاصة مع اعتمادها حذام رفيع للخصر.

- إلهام شاهين:

اعتمدت إلهام فستاناً طويلاً من خامة البلسية مع توب رياضي بأكمام طويلة، جاءت قصة الفستان غير مناسبة لشكل جسمها إذ جعلتها تبدو بوزن زائد، وغير مناسبة أيضا للظهور على الريد كاربت.

أجمل إطلالات النجمات فى هذا الشهر

-شيرين رضا تخطف الأنظار:

تألقت شيرين رضا بتنورة طويلة وواسعة مزينة بالكشاكش متعددة الطبقات، باللون الأسود، مع قميص من الساتان باللون الأبيض بصيحة الأكمام الواسعة.

واختارت إكسسوارات شبابية جريئة، إذ ارتدت قفازات مفتوحة من الجلد المزين بالحبيبات البراقة، مع عقد متعدد الطبقات، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العين السموكي، مع أحمر الشفاه باللون الكاشمير.

-نانسي عجرم:

ظهرت النجمة نانسي عجرم في الحلقة الأخيرة من برنامج the voice" kides"، بفستان قصير باللون الأبيض، مزينًا بالكامل بالترتر، واتسم الموديل بصيحة الأكمام المنفوخة، مع قصة "v neck".

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واعتمدت مكياجًا وقويًا؛ إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر الشفاه الأحمر المائل للبرتقالي، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

-درة بلوك ناعم

ارتدت درة فستانًا قصيرًا، باللون الأبيض، مزينًا بالكامل بالرسوم الهندسية والحبيبات البراقة، بأكمام طويلة، بصيحة الشراشيب.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

-هيفاء وهبي:

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستانًا قصيرًا، بقصة البليزر، بأكمام طويلة باللون الأبيض، بقصة "v neck"، مزينًا بأزرار باللون الفضي.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة مكونة من عقد على شكل فراشة، وخواتم بتصميم ناعم، واختارت تصفيفة الشعر الانسيابي الناعم المنسدل على الجانبين، مع مكياج بدرجات الكاشمير.

بفستان جاكيت خطفت رانيا يوسف الأنظار:

تألقت رانيا يوسف خلال حضورها افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفستاناً قصيرا، بقصة البليزر، باللون الأسود، بصيحة "one shoulder"، واعتمدت حذام عريض من الجلد بنفس اللون، جاء الفستان مناسب لجسم رانيا.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الكاشمير، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، مكونة من أقراط دائرية كبيرة، وخواتم بتصميم بسيط، واعتمدت جاكيت من الفرو باللون الأسود.

- رانيا فريد شوقي بتوقيع هانى البحيري:

تألقت رانيا فريد شوقي بجمبسوت باللون الأسود، مع كاب طويل، مزيناً بالكامل بصور والدها الفنان الراحل وحش الشاشة "فريد شوقي"، من توقيع العالمي هاني البحيري.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل علي الجانبين، مع ماكياجًا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

واختارت حذام رفيع باللون الأسود لإبراز منطقة الخصر، مع حذاء كلاسيكي بنفس اللون.