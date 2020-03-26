3 خلطات لتطويل الشعر جربيها خلال فترة الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - الحصول على شعر طويل وصحي أمر ربما ياخذ بعض الوقت من الفتيات، وأخريات ربما يكون الأمر مستحيل، خاصًة إن كنتِ تريدين شعر طويل وصحي ولامع.



ولهذا اخترنا لكِ 3 خلطات مجربة لـ تطويل الشعر، جربيها بنفسك.



ماسك البيض وزيت الزيتون

ماسك البيض وزيت الزيتون



المكونات

- 1 بيضة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة زيت الخروع





طريقة عمل الماسك

هذا الماسك يفضل أن تجربية قبل النوم

قومي بعمل مساج قبل النوم لفروة رأسكِ لمدة 5 دقائق، لتنشيط الدورة الدموية قبل وضع الخليط.

ضعي الخليط بالكامل على فروة رأسكِ.

اتركيه طوال الليل على شعرك، بعد تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

اشطفي شعركِ في اليوم التالي بالشامبو، وكرري هذه العملية مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا، إذ أن البيض يحتوي على البروتنيات المغذية لشعرك، ويساعد زيت الزيتون على لمعانه، ويساعد زيت الخروع على تحفيز بصيلات الشعر بالنمو.

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ماسك المايونيز

ماسك المايونيز



المكونات

- ربع كوب مايونيز

- حبة موز

- ملعقة صغيرة عسل صافي



طريقة عمل الماسك

اهرسي الموزة جيدًا، وضعي المكونات مع بضعها حتى تصبح خليط.

ضعيه على شعرك لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وكرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا، إذ يحتوي الموز على البوتاسيوم والزنك وغيره من المعادن المفيدة للشعر، ويساعد المايونيز على تطويل الشعر، والعسل يعمل على ترطيب ولمعان الشعر، لمظهر صحي وجذاب.

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ماسك الأفوكادو

ماسك الأفوكادو



المكونات

- كوب صغير حبة أفوكادو

- نصف كوب زبادي





طريقة عمل الماسك

- اهرسي الأفوكادو جيدًا، واخلطيه مع الزبادي.

- ضعي الخليط على شعركِ لمدة 20 دقيقة.

- اشطفي شعرك بالشامبو، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًا، حتى يستفيد شعركِ من الكولاجين الموجود في الأفوكادو، وبالتالي يساعد على عدم تساقط الشعر.

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