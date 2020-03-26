كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - في عالم الأظافر هناك طلاء أظافر، وطلاء أظافر معدني، ثم هناك مناكير كروم. مناكير كروم هو مناكير معدني لمّاع كبديل عن طلاء الأظافر المعدني. منذ 2016 انتشر هذا المناكير بقوة خاصة بين النجمات وعلى موقع إنستقرام. جيجي حديد بين أكثر النجمات التي تعتمد هذا المناكير، وربما هي من جعلته ترند في السنوات الأخيرة. إذا كنتِ تحبين أحدث اتجاهات الأظافر، فأنتِ محظوظة. لقد قمنا بتجميع مجموعة مختارة من تصاميم الأظافر الملهمة من الكروم التي تحظى بشعبية الآن. يأتي الكروم بأشكال عديدة، مثل الجل أو SNS أو الأكريليك. هناك عدة طرق لتطبيق طلاء الأظافر بالكروم، مع طلاء الأظافر أو الأظافر اللاصقة. إليك أكثر ألوان مناكير كروم ترند في 2020:

مناكير كروم أسود

مناكير كروم أسود مع تصميم



غالباً ما تكون الأظافر السوداء الكلاسيكية الخيار الأنسب عندما لا يمكنكِ تحديد لون أو تصميم الأظافر. إذا كان اختياركِ المعتاد هو أظافر سوداء، فلماذا لا تحاولي إضافة شيء آخر مثل طلاء الكروم. يمكنك اقتراح هذه النظرة على صالون الأظافر الخاص بك أو حتى في المنزل. يمكنك إضافة بعض التصاميم أيضاً لكسر الجمود كإضافة تفاصيل ذهبية دقيقة إلى أظافرك. اختيار ظل بسيط مثل الأسود غير اللامع مثل لون الظفر الأساسي، مكملاً بذهب معدني أو فضي أو وردي، سيجعل أظافرك تبرز. الأظافر المربعة أو المستديرة الأقصر مثالية لهذا المظهر الأنيق.

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مناكير كروم طبعات الفهد

مناكير بطبعة الفهد موضة 2020



مناكير كروم طبعات الفهد ترند في موسم ربيع وصيف 2020، وهذا التصميم يناسب أي نوع أظافر. يمكنك تطبيق هذا التصميم باستخدام الأظافر الملصقة أو عبر رسم أظافرك بنفسك. هذا الديزاين جميل جدًا وكشخة الموسم. يمكنك إضافة الغليتر لأظافر لافتة. خبراء التجميل ينصحون المرأة الجريئة بهذا الديزاين. النساء المحافظات جداً قد لا يتقبّلن هكذا تصميم، لكنه بالفعل غريب، جديد، ومميّز.

مناكير كروم ذهبي

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مناكير كروم ذهبي مع غليتر



يمكن تطبيق تصميم الكروم الذهبي بشكل جيد بشكل استثنائي مع أشكال الأظافر المختلفة، فلماذا لا تجربين شيئًا جديدًا هذا العام؟ أضيفي هذا البريق إلى مظهرك اليومي باستخدام مناكير الكروم الذهبية اللامعة والجريئة. يتم تطبيق هذا اللون من خلال مسحوق الكروم الذي يتم تطبيقه على اللون الأساسي الأصفر أو الأبيض. بمجرد تطبيق مسحوق الكروم، يظهر تأثير وميض ولمعان.

مناكير كروم أزرق

مناكير كروم أزرق



جهزي نفسك للصيف بمظهر الأظافر الأزرق بالكروم. يتماشى هذا الظل الجريء والمشرق بشكل مثالي مع كل الأظافر تقريباً. لون جريء ولافت، وحيوي بامتياز. اجعلي أظافرك بسيطة مع شكل مربع أساسي، فهي تبدو أجمل مع هذا اللون.

