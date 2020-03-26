أجدد إصدارات العطور لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - يمثل عام 2020 عصر العودة بالنسبة الى العطور الجديدة، فالكثير من الدور العالمية العريقة المعروفة بصناعة أجمل العطور تعيد إحياء العطور العالمية الكلاسيكية القديمة وتصدرها في نسخات أجمل بكثير من ذي قبل، فهناك العديد من النغمات التي يمكنك الاختيار بينها، والتي تسهل عليك اختيار العطر المناسب.



وفي هذا المقال، جمعنا لك مجموعة من أجدد عطور 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.



DS Durga Crystal Pistil

DS Durga Crystal Pistil



يرتكز هذا العطر العالمي الجديد على نغمات الزهور البرتقالية والبلورية، التي تمنح المرأة رائحة رقيقة وزهرية رائعة الجمال، وهو بالتأكيد سيشكل تجربة فريدة في عالم العطور، إذ إنه صُمم ليجعل المرأة متميزة لا تشبه أي شخص آخر، بالتالي هو من أفضل العطور الجديدة لربيع 2020.

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Ex Nihilo Explicite

Ex Nihilo Explicite



يمتلك هذا العطر الفاخر قدرة فائقة على نقلك الى مكان سعيد، حيث يبث فيك الشعور بالسعادة والطمأنينة، وهو يرتكز في تركيبته على الفلفل الوردي الحلو والفاوانيا وخشب الصندل الدافئ. فأغمضي عينيك ورشي من هذا العطر الذي يدوم طويلاً ليمنحك رائحة تخطف الأنفاس.



Carolina Herrera Bad Boy

Carolina Herrera Bad Boy



زجاجة هذا العطر هي خير تعبير عن رائحة عطر Carolina Herrera Bad Boy، فهي ملفتة للنظر كرائحته، فهو مصنوع من الفلف الأسود وخشب الأرز وحبوب التونكا، مع لمشة من رائحة الشوكولاالتي تمنح المرأة رائحة رقيقة رائعة. إنه خيار رائع لهذا الربيع، فلا تترددي في تجربته.

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Jo Malone London Lavender & Coriander Cologne

Jo Malone London Lavender & Coriander Cologne



يوصف هذا العطر بأنه مريح جداً ولطيف، رغم أن رائحته عميقة ومركزة، فهو يشتمل على نغمات الكزبرة واللافندر وحبوب التونكا، وهي نغمات ترابية مهدئة للمزاج. إنه عطر استثنائي من Jo Malone London، وهي يشكل خياراً رائعاً لموسم ربيع وصيف 2020.



Ralph Lauren Fragrances Polo Deep Blue Parfum

Ralph Lauren Fragrances Polo Deep Blue Parfum



إنه أحد العطور الربيعية الجديدة التي تتميز برائحتها المنعشة الملائمة لأجواء الربيع الحيوية. يعتمد هذا العطر في تركيبته، على نغمات زيت السرو والمانجو الأخضر، التي تشكل مزيجاً رائعاً يمنح المرأة رائحة آسرة تدوم طويلاً.

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