من المنزل : خلطات زيت الخروع لتساقط الشعر

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - زيت الخروع يحتوي على الكثير من المواد التي تعالج مشكلة التساقط التي تعانيها الكثير من الفتيات، كما يحتوي على فيتامين ه والأحماض الدهنية التي تعزز الدورة الدموية، وتحافظ على بصيلات الشعر وتقوّيها.
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ولهذا إليكِ خلطات زيت الخروع لتساقط الشعر:
زيت الخروع مع زيت الأرغان
المكونات
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
طريقة تحضير الماسك
اخلطي زيت الخروع مع زيت الزيتون، وضعيه على فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق.
اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.
اشطفي شعركِ بالشامبو.
كرري الماسك مرة كل أسبوع لنتيجة سريعة.
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ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع والمايونيز
المكونات
- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير
- ملعقة صغيرة زيت خروع
- ملعقة كبيرة مايونيز
طريقة تحضير الماسك
اخلطي المكونات مع بعضها البعض.
اِبدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالخليط.
واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.
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