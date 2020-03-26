من المنزل : خلطات زيت الخروع لتساقط الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - زيت الخروع يحتوي على الكثير من المواد التي تعالج مشكلة التساقط التي تعانيها الكثير من الفتيات، كما يحتوي على فيتامين ه والأحماض الدهنية التي تعزز الدورة الدموية، وتحافظ على بصيلات الشعر وتقوّيها.

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ولهذا إليكِ خلطات زيت الخروع لتساقط الشعر:

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زيت الخروع مع زيت الأرغان

زيت الخروع مع زيت الأرغان



المكونات



- ملعقة كبيرة من زيت الخروع

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي زيت الخروع مع زيت الزيتون، وضعيه على فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعركِ بالشامبو.

كرري الماسك مرة كل أسبوع لنتيجة سريعة.

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ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع والمايونيز

ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع والمايونيز



المكونات



- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير

- ملعقة صغيرة زيت خروع

- ملعقة كبيرة مايونيز



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

اِبدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالخليط.

واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.

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