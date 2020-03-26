أزياء وفساتين رضوى الشربيني.. ما رأيك بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - رضوى الشربيني تعتبر واحدة من أشهر مقدمات البرامج في الوطن العربي، وعلى حسابها الخاص على إنستقرام تمتلك عددًا من المتابعين يفوق الـ10 ملايين، وقد امتلكت هذه الشهرة الواسعة من خلال برنامجها الأسبوعي الشهير الموجه للنساء، وفي كل حلقة تطل رضوى في اطلالة مختلفة تعتمدها للبرنامج، إما في الفساتين أو البدلات الرسمية أو تنسيقات البناطيل مع القمصان أو التنانير أو الجمبسوت وغيرها، وأحياناً تكون هذه الاطلالات موفقة وأحياناً أخرى تكون مبهرجة. وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز صور فساتين وأزياء رضوى الشربيني لتعطينا رأيك بها، وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق في البنطلون الجلد اعتمدته رضوى الشربيني:

اطلالة في البنطلون الجلد مع القميص نسقتها رضوى الشربيني



نسقت رضوى الشربيني اطلالة أنيقة ذات طابع أنثوي مع لمسات من العصرية، وقد اختارت فيها بنطلون خصر عالٍ من الجلد باللون الأسود له حزام على الخصر، وقد نسقت معه قميصًا رماديًا بنقشة الكاروه مزينًا بشريطة على الرقبة، وأكملت اللوك بجزمة عالية وأقراط بارزة.

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رضوى الشربيني في فستان ميدي باللون الفوشيا:

فستان باللون الفوشيا اعتمدته رضوى الشربيني



شاهدنا رضوى الشربيني هنا وقد اختارت فستانًا ميدي باللون الفوشيا، تصميم الفستان ذو قصة الكتف الواحد ناسب رضوى، لكن طريقة تنسيقه لم تكن موفقة مع الحزام المرصع بالكريستال على الخصر والسوار المعدني العريض، ولو اكتفت بالحذاء الكلاسيكي الأسود مع حزام رفيع على الخصر لكان اللوك بدا أجمل.

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جمبسوت جينز اعتمدته رضوى الشربيني:

رضوى الشربيني في جمبسوت جينز أزرق



لوك شبابي وذو طابع عصري نسقته رضوى الشربيني، وقد اختارت فيه جمبسوت من الجينز باللون الأزرق بقصة ضيقة ناسبت قوامها النحيف، والتفاصيل الموجودة على الأكتاف أضفت لمسات أنثوية على اللوك، وقد اختارت معه جزمة معدنية باللون الفضي الميتالك.

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فستان سهرة مزين بالكشكش اختارته رضوى الشربيني على السجادة الحمراء:

رضوى الشربيني في فستان كشكش أسود



شاهدنا رضوى الشربيني على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي، وقد اختارت فستان سهرة أسود تصميمه بدا مبالغاً به، ولاسيما تنورته الكلوش المزينة بالكشكش مع القسم العلوي المصنوع من الشيفون والدانتيل، وزينت اللوك بمجوهرات ألماسية ناعمة.



أزياء وفساتين رضوى الشربيني في مناسبات مختلفة، اعتمدتها ونسقتها بأسلوبها الخاص الذي أحياناً بدا أنيقاً وأحياناً أخرى كان مبهرجاً، شاهدي الصور وأعطينا رأيك الخاص بهذه الاطلالات.

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