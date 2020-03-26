أبرز أزياء مايلي سايرس في إطلالات ستريت ستايل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - مايلي سايرس Miley Cyrus تعتبر واحدة من أكثر النجمات الشابات شهرة في العالم، ولطالما أثارت الجدل باطلالاتها المتمردة وبأسلوبها الجريء في الموضة، حيث إنها وفي كل مرحلة عمرية اعتمدت أسلوبًا مختلفًا ونمطًا معينًا عبّرت من خلاله عن شخصيتها، والآن وفي سن الـ 27 أصبحنا نشاهد مايلي في اطلالات مميزة تجمع من خلالها بين النمط الأنثوي الجذاب والأسلوب الشبابي بطابع الروك أند رول، أو بالطابع البوهيمي في أحيان أُخرى. وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز أزياء مايلي سايرس التي اعتمدتها مؤخراً في اطلالات ستريت ستايل وإليك بعض الأمثلة.



مايلي سايرس في لوك شبابي في الجينز والتوب القصيرة:

مايلي سايرس في اطلالة كاجوال في الجينز



نسقت مايلي سايرس Miley Cyrus مؤخراً في أحدث اطلالاتها لوكْ شبابيًا مميزًا، وقد اختارت فيه بنطلون جينز بقصة لافتة من لويس فويتون Louis Vuitton باللون الأزرق، وقماشه مطبع بشعار الدار، وقد نسقت معه توب قصيرة مقلمة باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوكْ بحذاء من الجلد مع مقدمة مدببة وحقيبة يد صغيرة ونظارات شمسية أوفر سايز.

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لوكْ عصري في بنطلون الجلد الأحمر نسقته مايلي سايرس:

لوك عصري في بنطلون جلد أحمر نسقته مايلي سايرس



لوك ملفت اعتمدته مايلي سايرس Miley Cyrus لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيه بنطلونًا من الجلد باللون الأحمر بقصة ضيقة ومزينة من الأمام بالأربطة، وقد نسقت معه تيشرت قطنية بيضاء، وأكملت الاطلالة بجزمة حمراء وحقيبة يد من اللون نفسه من شانيل Chanel ونظارات شمسية بإطار مستدير.

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اطلالة ذات طابع بوهيمي اعتمدتها مايلي سايرس:

لوك ذو طابع بوهيمي اعتمدته مايلي سايرس



شاهدنا مايلي سايرس Miley Cyrus في مشوار مسائي، وقد اعتمدت اطلالة مميزة ذات طابع بوهيمي أنيق، وقد اختارت فيها بنطلونًا أسود بقصة أرجل واسعة، نسقت معه تيشرت قطنية بيضاء، ومن فوقها اعتمدت جيليه من قماش البروكار، وأكملت اللوك بحقيبة يد من برادا Prada والعديد من العقود والسلاسل الذهبية ونظارات شمسية أوفر سايز بقصة الطيار aviator.

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مايلي سايرس في اطلالة رسمية أنيقة:

مايلي سايرس في اطلالة مسائية أنيقة



اعتمدت مايلي سايرس Miley Cyrus اطلالة رسمية أنيقة بدت فيها متألقة ومشرقة، وقد اختارت فيها بنطلونًا كلاسيكيًا أسود بخصر عال وبقصة أرجل مستقيمة، وقد نسقت معه توب بأكتاف بارزة من قماش الميتالك الفضي مستوحاة من حقبة الثمانينات، وأكملت اللوك بحذاء ميتالك كعب عال.



أبرز أزياء مايلي سايرس Miley Cyrus في اطلالات ستريت ستايل في مختلف المشاوير الكاجوال والرسمية، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر عصرية برأيك.

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