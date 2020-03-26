شنط يد نسائية مطبعة الموضة الأبرز في ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - وضع كبار المصممون خلاصة إبداعاتهم في حقائب اليد المخصصة لموسم ربيع وصيف 2020 والتي كشفوا عنها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة، اللافت هو تنوع الطبعات التي زينت الاصدارات الجديدة، شاهدي مختاراتنا لكِ وانتقي منها ما يجدد اطلالتك.

شنط ماركات بطبعات الحيوانات موضة 2020

شنط

بسطت طبعات النقوش البرية سيطرتها من جديد على مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف ولم تنحصر في الأزياء بل طالت حقائب اليد، قدمت دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana شنط كبيرة Shopper تناسب طلعات النهار واطلالات السفر ومن المؤكد أنها ستنافس بقوة حقيبة shopping من شانيل Chanel.

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شنط يد موردة موضة ربيع 2020

شنط

تربعت صيحة حقائب اليد المطبعة بالورود على عرش الموضة العالمية بعد أن اجتاحت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، قدمت ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta واحد من أجمل التصاميم مطبع بالورود الناعمة ومزدان من الأمام بوردة كبيرة بارزة، كذلك ننصحك بمشاهدة حقيبة canvas shoulder من ميو ميو Miu Miu والتي تميزت بالطبعات الناعمة التي ترشحها لتكون قطعة تكمل اطلالتك النهارية.

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شنط يد مخططة ومنقطة آخر موضة 2020

شنط

كما في الأزياء هيمنت موضة طبعات نقاط البولكا Polka dots على حقائب ربيع 2020، ابتكرت ماركة مايكل كورس Michael Kors مجموعة من حقائب الكتف المنقطة المزودة بحزام طويل وفي نفس المجموعة لفتتنا الحقائب المطبعة بالخطوط البيضاء العامودية والتي زودت بحزام وسلسال قصير، نسقي هذه الموديلات مع فساتين أحادية اللون لا سيما الفساتين البيضاء الواسعة كما تناسب اطلالتك بالقميص الأبيض والجينز خلال النهار.

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شنط يد مطبعة بالرسومات موضة 2020

شنط

اذا كنتِ ترغبين في اطلالة شبابية مميزة ننصحك بمطالعة الشنط المطبعة بالرسومات لا سيما أشكال الوجوه والتي رصدناها لدى زيمرمان Zimmermann وموسكينو Moschino، نسقيها مع فستان أو بلوزة وبنطال من دون طبعات حتى لا تفسدي اطلالتك الناعمة.