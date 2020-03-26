"ما المدة التي يعيش عليها فيروس كورونا على الأحذية"، سؤال أجاب عنه مجموعة من العلماء بأمريكا، يفيد بأن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.
وتعتبر الأحذية أرضا خصبة لانتقال الفيروسات، وبما أن الأحذية عادة ما تكون مصنوعة من مواد اصطناعية متينة مثل المطاط أو الجلد المبطن بالبلاستيك، فأنها لا تسمح للهواء بالمرور من خلالها، مما يجعلها بيئة مناسبة للفيروسات.
وتزداد احتمالية حمل الأحذية لفيروس كورونا، كلما ازداد التردد على الأماكن المكتظة بالناس، مثل المكاتب ومراكز التسوق والقطارات والحافلات والمطارات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكدت الدكتورة ماري إي شميدت، المستشارة الصحية بولاية ميزوري الأمريكية، أن فيروس كورونا يمكنه العيش على الأسطح الاصطناعية لمدة 5 أيام أو أكثر، وذلك بعد العديد من الدراسات التي أجريت على مواد وثيقة الصلة بأقمشة الأحذية في درجة حرارة الغرفة.
وأضافت إلى أنه يمكن أن تبقى الفيروسات نشطة لأيام في الأحذية المصنوعة من البلاستيك والمواد الاصطناعية الأخرى.
ونصحت بخلع الحذاء خارج المنزل، لتقليل فرص انتقال الفيروسات، وتعقيم جميع الأحذية بشكل جيد قبل استخدامها.
كانت هذه تفاصيل خبر ما المدة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا على الأحذية؟.. علماء يجيبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.