الامارات | بالفيديو.. موقف رائع من الألمان للتعامل مع “كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. موقف رائع من الألمان للتعامل مع “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من ألمانيا أظهر قيام عدد كبير من الأشخاص بشراء مواد غذائية ومياه بكميات كبيرة جداً وتركها في الطريق الرئيسي لكي يستطيع أن يحصل عليها الأشخاص الغير قادرين وذلك من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا الذي ضرب البلاد الأوروبية بقوة ومنها ألمانيا التي تشهد ازدياد كبيرة في عدد تسجيل الحالات وهو ما أدى إلى توقف الحياة بشكل كامل.
وشملت المواد المتواجدة في الطريق بقوليات وفواكه وبقوليات والكثير من المستلزمات الأخرى ونال الفيديو الإشادة من المغردون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، على مدى التكاتف بين أفراد الشعب الألماني
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