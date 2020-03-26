فيديو يكشف حقيقة وفاة الطفلة أناهياتا الهاشم بسبب كورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر شائعة وفاة الطفلة "أناهيتا هاشم" عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في إيران.

وأثار خبر شائعة وفاة الطفلة، جدلا كبيرا حتى حسمت عائلة الطفلة هذا الخبر بنشر فيديو لها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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حيث ظهرت الطفلة في الفيديو بأحسن حال أثناء لعبها، وأكدت عائلتها أنها بصحة جيدة ولا صحة لخبر شائعة وفاتها، وأن الصور التي انتشرت ما هي إلا لطفلة تشبه "أناهيتا".

ويذكر أن الطفلة نشرت صورة لها مغرده عليها باللغة الإيرانية، مطالبة متابعيها عدم الخروج من المنزل والمحافظة على عدم الاختلاط.