"طلق أم أولاده الثلاثة وتزوج بنت أختها".. هكذا صدم نجم البرازيل زوجته

بشكل صادم، أعلن اللاعب البرازيلي جيفانيلدو دي سوزا الملقب بـ"هالك"، والمحترف في صفوف نادي شنجهاي الصيني، زواجه من كاميلا أنجيلو بنت أخت زوجته السابقة. ووفقا لـ "روسيا اليوم"، كان هالك البالغ 33 عاما، أنهى علاقة جمعته 12 عاما مع زوجته السابقة إيران أنجيلو في ديسمبر من العام الماضي، وله منها ثلاثة أطفال هم إيان وتياجو وإليسا، قبل أن تظهر تقارير عن علاقته مع ابنة أختها كاميلا أنجيلو في وقت لاحق. Advertisements زوجته السابقة وأولادها وحسب صحيفة "Infobae"، أقدم هالك وكاميلا على الزواج والإعلان عنه بسرعة كي تتمكن الأخيرة من الحصول على إقامة في الصين حيث يلعب النجم البرازيلي.

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