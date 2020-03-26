فيفي عبده تتعرض لهجوم عنيف بسبب نكتة الكورونا وتفاحة أدم (صورة)

هجوم واسع، تعرضت له الفنانة فيفي عبده، بسبب أخر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، الذي تضمن "نكتة" حول فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

وقالت فيفي: "واحد يأكل تفاحة يخرجنا من الجنة، وواحد يأكل خفاش يخرجنا من الدنيا، إحنا عايشين نحاسب على المشاريب ولا إيه"، مرفقة صورة لها خلال لقاء إعلامي سابق لها، ويبدو عليها علامات التعجب.

ومنذ نشرها تلك الفكاهة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معاها، الذي حاز على ما يتجاوز الـ3200 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، التي تضمنت الهجوم عليها والانتقاد لما دونته، أبرزها: "اسمه سيدنا آدم يا ست فيفي، وماينفعش تتكلمي كده عليه"، و"اللي بتعمليه ده اسمه ازدراء أديان"، و"عيب بجد اللي كتباه، مش بيضحك".

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معلومات عن فيروس كورونا

فيروس كورونا، المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.