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من منطلق رفع الروح المعنوية في بلاده، ابتكر الطاهي هوانج تونج من فيتنام، طريقة جديدة لتحضير البرجر عن طريق بيع الشطار باللون الأخضر على هيئة فيروس كورونا.
ووفقا لـ"سبوتنك" يقول هوانج تونج: "نقوم بتشكيل العشرات من أقراص البرجر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم نشكلها لتشبه الفيروس".
وتابع الطاهي: "نحاول المزاح مع الزبائن، إذا كان هناك ما يفزعك فلتأكله".
وأضاف: "لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرجر على شكل الفيروس نفسه هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء".
ويبيع المتجر نحو 50 قطعة برجر يوميا على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب الفيروس.
وسجلت فيتنام نحو 148 حالة إصابة بالفيروس، ولم تشهد أي حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر يبيع 50 قطعة في اليوم.. طاهي فيتنامي يبتكر برجر جديد بـ"الكورونا" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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